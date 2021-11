Sintintochten gaan dit jaar heel verschillend, maar stromen altijd door

MOLENLANDEN • Nadat de traditionele Sinterklaasintochten vorig jaar niet door konden gaan vanwege corona, staan ze ook dit jaar weer onder druk. Want de besmettingscijfers lopen op en er zijn vorige week strengere maatregelen aangekondigd. In de praktijk betekent dit dat er veel activiteiten buiten plaatsvinden, met zoveel mogelijk alleen kinderen en met een hoog ‘doorstroomgehalte’.

In Giessenburg wordt de Sint op zaterdag 13 november om 14.00 uur onthaald bij de Giessenbrug. Vandaar gaat er een optocht naar de Til voor een programma voor de kinderen. Ongeveer hetzelfde gebeurt op die zaterdag in Hoogblokland. De Sint komt aan via het viaduct, waarna er een optocht zal zijn richting MFC Den Hoek met een kinderprogramma.

Partytent

In Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk komt de Sint op 13 november traditiegetrouw aan met een stoomboot, waarna er een rijtoer volgt door de beide kernen. Ook voor de kinderen uit Nieuwpoort en Langerak komt de Sint aan met een boot. Na de aankomst om 12.00 uur gaat de Sinterklaas onder een partytent zitten en kunnen de kinderen langslopen. Deze activiteit duurt tot 15.00 uur.

In Streefkerk, ook langs de Lek, meert de Sint op 13 november om 15.30 uur aan in de jachthaven. Vervolgens gaat de optocht naar de muziektent op de parkeerplaats bij de NH-kerk voor een kinderprogramma.

Op vijf plekken stoppen

In Noordeloos komt Sinterklaas aan op zaterdag 20 november. Tussen 16.30 en 18.00 uur maakt hij een rondrit door het dorp, waarbij hij en zijn Pieten op vijf plekken in het dorp even stopt om de kinderen die daar wachten te begroeten. Kinderen vanaf groep 5 gaan naar het Noorderhuis voor een sportspel.

Ook in Bleskensgraaf en Groot-Ammers komt de Sint aan op 20 november. In Bleskensgraaf om 10.30 uur op het Kerkplein. Op het kerkplein staat een trailer met een podium, waar met toneel invulling gegeven wordt aan een Sintprogramma. In Groot-Ammers arriveert de Sint om 11.00 uur via de Boezem. Er start dan een optocht met als eindpunt het Oranjeplein. Op het Oranjeplein zit de Sint op een trailer.

Ballonnen aan de deur

In Hoornaar gaan de organisatoren net als vorig jaar langs de deuren. Alle huizen krijgen vooraf een ballon. Als deze buiten hangt op 20 november tussen 09.30 en 12.00 uur, wordt er iets afgegeven.

Voor de kinderen uit Molenaarsgraaf en Brandwijk is er een intocht op de Dam, waarbij de kinderen tussen 16.00 en 17.30 uur langs Sint en Piet lopen.

In Oud-Alblas vindt op zaterdag 20 november om ongeveer 13.15 uur een optocht plaats naar het dorpshuis, waar een programma plaatsvindt voor de kinderen.