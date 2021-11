OM wil drie jaar cel voor Meerkerker na mislukte invoer 1550 kilo coke

MEERKERK/DORDRECHT • Tegen een 48-jarige man uit Meerkerk is dinsdag voor de rechtbank in Dordrecht drie jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, vanwege zijn mogelijke rol bij twee grote drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Rotterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hielp de verdachte uit Meerkerk mee bij de voorbereidingen om na aankomst in totaal 1550 kilo cocaïne vanuit de Rotterdamse haven het land in te voeren. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak, omdat er ‘geen actieve handelingen’ waren verricht.

Verstopt tussen bananen

Op 15 en 31 oktober 2019 ontdekten de Douane en politie grote hoeveelheden cocaïne die waren verstopt tussen twee ladingen bananen uit Zuid-Amerika. Het ging om respectievelijk 800 en 750 kilo van het verdovende middel, met een omgerekende straatwaarde van 77,5 miljoen euro.

Tegen hoofdverdachte G.W. (21) uit Dodewaard eiste het Openbaar Ministerie (OM) begin november al 10 jaar celstraf. Volgens het OM vervulde hij een centrale rol bij de invoer van de enorme ladingen coke. W. zou op zoek zijn gegaan naar transporteurs die de containers met de verstopte drugs van de terminal van ECT in de Rotterdamse haven zouden halen.

De politie kwam de cocaïnesmokkel op het spoor tijdens een onderzoek dat in januari 2019 was ingesteld naar W. wegens illegale wapenhandel. In afgeluisterde telefoongesprekken werd voor agenten duidelijk dat er grote ladingen drugs onderweg waren naar Nederland.

Bemiddelaar

Met behulp van een peilbaken onder zijn auto konden agenten W. volgen nadat het schip met de lading bananen met coke de Rotterdamse haven binnen was gekomen. Na een vruchteloze poging bij een transporteur op 15 oktober om de bewuste container op te halen, schakelde W. ´bemiddelaar´ E.K. (57) in om snel een andere vervoerder te vinden.

Die nam contact op met de Meerkerker. Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek volgens het OM dat die wel toehapte en aan de slag ging om chauffeurs te regelen om de container met coke op te halen. Nadat de eerste lading in beslag was genomen, de man uit Meerkerk dat ook hebben gedaan voor het tweede transport.

Op de lange baan

Voor de rechtbank ontkende de verdachte dit. “Ik vond het vreemd dat ik opeens werd gebeld of ik dat kon regelen”, zei hij. Daarna zou hij de boel hebben ‘afgehouden’ door een beetje mee te praten met E.K. “Als ik het op de lange baan schoof, dacht ik dat ze vanzelf wel een ander zouden zoeken.”

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. “Hij zei dat hij er mee bezig was, maar er is geen bewijs dat hij daadwerkelijk heeft rondgebeld of een chauffeur heeft gesproken.”

Het OM stelde dat de cokesmokkel ´slecht is voor het imago van Nederland´ en eiste tegen de Meerkerker drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens zijn bemiddelende rol in de voorbereiding. Medeverdachte K. zou van de aanklager 3,5 jaar de cel in moeten, terwijl een derde verdachte uit Dodeweerd voor ´medeplegen van invoer´ vier jaar hoorde eisen. Hij zou bij een derde lading coke daadwerkelijk meermaals naar de haven zijn gereden.

De rechtbank doet op 23 november uitspraak.