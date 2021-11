Meerkerkse actie voor Duits Ahrdal brengt 1350 euro op

MEERKERK • De inzamelingsactie van Floor en Ida Bergshoeff uit Meerkerk voor slachtoffers van overstromingen in het Duitse Ahrdal heeft 1350 euro opgebracht. Onlangs heeft het echtpaar dit bedrag overhandigd aan de helpers in Walporzheim.

“We hebben gezien dat er hard gewerkt wordt”, meldt Ida na haar recente bezoek. Begin oktober waren Floor en Ida ook al in Walporzheim, met het plan er te gaan wandelen. Dat pakte anders uit. De schade als gevolg van de overstromingen in juli bleek nog steeds groot. Ze besloten spontaan om zich aan te sluiten bij de hulptroepen. Ook plaatsten ze in Het Kontakt een oproep voor hulp. Het resultaat daarvan hebben de inwoners van Walporzheim dankbaar in ontvangst genomen.

Elektriciteit

Er wordt in het Ahrdal met man en macht gewerkt om ervoor de te zorgen dat de elektriciteit het overal weer doet voordat de vorst inzet.

