Online Energiecafé over ‘Hoe verlaag ik mijn energierekening’

MOLENLANDEN • Voor alle inwoners die willen beginnen met energie besparen, maar niet goed weten hoe te beginnen of voor hen die al bezig zijn, maar goede adviezen kunnen gebruiken, organiseert de gemeente Molenlanden in samenwerking met Het Nieuwe Wonen op maandag 15 november een online Energiecafé. Een informatieve bijeenkomst over energie besparen. Deelname is gratis.

Men krijgt inzicht in de energierekening en veel praktische tips en adviezen hoe al met eenvoudige stappen het energieverbruik en daarmee ook de energierekening is te verlagen. Een wooncoach laat ook voorbeelden van maatregelen zien, hoeveel men kan besparen en waarvoor subsidie is aan te vragen. Ook is er gelegenheid om de wooncoach vragen te stellen.

Aanmelden: www.hetnieuwewonen.nl/aanmelding. Enkele dagen voorafgaand aan de online bijeenkomst ontvangt men een link om het webinar te kunnen volgen. Het online Energiecafé duurt van 19.30 tot 20.30 uur.