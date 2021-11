Tweede ronde prikbussen in Molenlanden en extra prikstraat in Oud-Alblas

MOLENLANDEN • Van dinsdag 23 november tot en met zaterdag 27 november staan er twee prikbussen in Nieuwpoort en Nieuw-Lekkerland. Inwoners van Molenlanden en omgeving kunnen zich hier laten vaccineren. Naast de vijf eerder aangekondigde prikstraten kunnen inwoners op vrijdag 12 november ook naar de Beemd in Oud-Alblas.

Na overleg met de GGD is besloten de openingstijden van de prikbussen alsnog aan te passen. Uit de praktijk van de afgelopen weken blijkt dat de meeste mensen tussen 12.00 en 14.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur langs komen voor een vaccinatie. Daarom kan men tussen 12.00 en 18.00 uur langskomen in plaats van de eerder genoemde tijden van 09.00 tot 16.00 uur.

Na de grootschalige vaccinatie gaat de GGD voor de tweede keer dit jaar met de bus naar de inwoners toe. Dit om nogmaals de gelegenheid te bieden op een laagdrempelige manier en ook zonder afspraak een vaccinatie te halen. Dit kan uiteraard ook op een van de vele priklocaties in de omgeving. Onder andere in Gorinchem, Dordrecht, Nieuwegein en Tiel. Op de website www.prikkenzonderafspraak.nl staatn adressen en openingstijden.

De prikbus is bedoeld voor inwoners die nog niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Inwoners kunnen in de bus ook informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona van voorlichters van de GGD.

Ook mensen met prikangst kunnen hier terecht. Op www.ikhebprikangst.nl kunnen mensen met prikangst ook vrijblijvend informatie krijgen. Naar schatting heeft ongeveer 35% van de Nederlanders, last van prikangst. Dat heeft onderzoek van de Universiteit van Tilburg uitgewezen. Mensen met prikangst kunnen bij het bezoek aan de prikbus aangeven dat zij prikangst hebben, hiervoor is dan extra aandacht tijdens het vaccineren. In de bus kunnen inwoners kiezen uit BioNTech/Pfizer en Janssen.

Van dinsdag 23 november tot en met zaterdag 27 november zijn er dus twee prikbussen in Molenlanden:

Nieuwpoort: Parkeerplaats Spar, Waterlinie 62

Nieuw-Lekkerland: Parkeerplaats Aldi, Planetenlaan 80a

Inwoners kunnen zonder afspraak tussen 12.00 en 18.00 uur terecht. Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus een vaccinatie krijgen met een vaccin dat beschermt tegen corona. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassen persoon bij moet zijn. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alleen komen.

Iedereen die een prik wil, moet een legitimatiebewijs laten zien en een mondkapje dragen. Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.

Extra prikstraten, ook in Oud-Alblas

In Molenlanden zijn er op dit moment extra prikstraten waar inwoners zich kunnen laten informeren en vaccineren. Van 4 tot en met 10 november kan iedereen gratis en zonder afspraak in Molenlanden een vaccinatie halen. Vandaag en de komende dagen kan dit nog in.

Dinsdag 9 november in Den Hoek in Hoogblokland, woensdag 10 november in het Bruisend Hart in Hoornaar en vrijdag 12 november in De Beemd in Oud-Alblas (extra toegevoegd). Op deze locaties kunnen inwoners van 12.00 tot 18.00 uur terecht.

De eerste drie dagen zijn er 140 mensen gevaccineerd.