Ondernemersontbijt Molenlanden op vrijdag 19 november

MOLENLANDEN • Tijdens de landelijke ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 19 november organiseert de gemeente Molenlanden een ondernemersontbijt.

De bijeenkomst is van 7:30 tot 11:00 uur in en om zalencentrum de Spil in Bleskensgraaf. Voor ondernemers die niet aanwezig kunnen zijn, is er een speciaal online programma vanaf 09:00 uur. Aanmelden kan via: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt.

Teunis Jacob Slob, wethouder economie: “Ondernemers zijn van grote waarde voor Molenlanden. Ik vind het steeds weer bijzonder om te zien hoeveel creativiteit er hier in onze gemeente is en hoe onze ondernemers met elkaar samenwerken om tot mooie nieuwe oplossingen te komen. Tijdens het ondernemersontbijt willen we dat ondernemerschap graag laten zien en ruimte bieden om ervaringen met elkaar te delen.”

Programma

Er is een afwisselend programma samengesteld met 14 verschillende workshops waaruit gekozen kan worden. Een voorbeeld hiervan is een workshop waarbij de deelnemers zelf de handen uit de mouwen mogen steken bij een smidsvuur en zo ijzer leren smeden. Andere voorbeelden zijn: een workshop over robotisering, het aantrekken van jongeren, maatschappelijk ondernemen, bewegen als onderdeel van de bedrijfsstrategie, social media advertising en nog veel meer.

Het complete programma en een overzicht van alle workshops is te vinden op www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt. Ondernemers die niet bij het ontbijt aanwezig kunnen zijn, kunnen zich via de site ook aanmelden voor het speciale online programma. Na aanmelding ontvangen deelnemers een e-mail met meer informatie.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in lijn met de coronaregels van de rijksoverheid. Voor het bijwonen van de bijeenkomst is daarom een corona toegangsbewijs nodig.