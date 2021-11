Beroepenmarkt in basisschool De Schakel: ‘Onwijs leuk en leerzaam’

NIEUW-LEKKERLAND • De bovenbouwgroepen van De Schakel in Nieuw-Lekkerland organiseerden vrijdag een beroepenmarkt voor leerlingen van de tweede klas van het vmbo. Elk kind koos zelf een beroep, verzamelde informatie en hield er een presentatie over.

In het kader van OGO (Ontwikkelings Gericht Onderwijs) werkt De Schakel elke tien weken aan een thema, waarbij diverse onderwijsleerdoelen aan de orde komen. Dit keer werd in verband met de Kinderboekenweek gekozen voor het onderwerp ‘Worden wat je wil’. Elk kind uit de groepen 6/7b, 7a en 8 moest een beroep kiezen, hierover informatie verzamelen, een brochure en een PowerPoint-presentatie maken en iemand interviewen. Zo kwam er een beveiliger met speciale auto op school, een meisje mocht een dag meelopen met een patissier en een andere leerling ging tijdens schooluren op interview-bezoek bij een fysiotherapeut.

Heel leerzaam

“Zo’n thema is heel leerzaam”, vertelt leerkracht Wim van Heteren. “Leerlingen leren op correcte wijze een brief en/of folder schrijven, telefoneren, waarbij het belangrijk is hoe je iemand aanspreekt, de juiste vragen stellen, informatie opzoeken, en nog veel meer. Wij willen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid aansluiten. Daarom hebben we onze leerlingen de opdracht gegeven om kramen in te richten voor vmbo-leerlingen van De Lage Waard en het Driestar College. Aan het eind van vmbo-2 moet elke leerling een profielwerkstuk maken, waarin het kind aangeeft welke richting hij of zij op wil. De beroepenmarkt sluit daar goed bij aan. Totaal hebben we 38 kramen in onze school.”

Flink wat vragen

Leerkracht Sander den Ouden: “Vooraf was het best spannend. We hebben nu één van de twee rondes gehad en ik kan zeggen dat het onwijs leuk was. Eerst waren de vmbo’ers wat stil, later liepen ze langs de kramen met flink wat vragen. Bij elke kraam ligt een QR-code. Die kunnen ze scannen om thuis de brochure en het interview te lezen. Ook kunnen ze bij elke kraam een PowerPoint-presentatie van het betreffende beroep bekijken. Na afloop schrijven de vmbo-leerlingen hun tips en tops op. Tot nu toe hadden we: ‘Graag wat harder praten!’ en ‘Superleuk!’. Zeker weten dat ook de vmbo’ers ervan leren. Bij het beroep van kraamverzorgende had een kind de vraag: ‘Moet je een baby er ook uittrekken?’ De leerling van onze school kon uitleggen dat dit het werk van een verloskundige is.”

Eerst best eng

Travis Mauritz en Janine den Ouden, beide uit groep 8a, vonden het thema heel leuk. Travis: “Ik koos op kiesmbo.nl het beroep van coördinator havenoperaties. Dat wil ik niet worden, maar ik vond het leuk om erover te lezen. En met de markt kan je andere kinderen helpen door over zo’n beroep te vertellen.” Janine: “Ik koos het beroep van mbo-verpleegkundige. Ik heb van alles in de kraam gelegd: jasjes voor verpleegkundigen, een zuurstofkapje, een stethoscoop, een infuus. Het was eerst best eng. Er liepen veel mensen langs mijn kraam en ik durfde niet zomaar te zeggen ‘kom hier kijken!’ Er waren ook veel drukke kinderen die soms door mijn verhaal heen praatten, dat was irritant. Maar het was heel leuk toen één meisje erg goede vragen stelde.”

Het is een drukte van belang in De Schakel. Er staan wegwijzers naar diverse beroepen, tafels vol voorwerpen en informatiemateriaal, en overal is gekrioel van leerlingen. De stemming zit er goed in. Leuk én nuttig, voor zowel basisschoolleerlingen als vmbo’ers.

Janny den Besten