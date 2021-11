Multifunctioneel centrum Commanderij in Schelluinen officieel geopend

SCHELLUINEN • Het multifunctionele centrum (MFC) in Schelluinen is vrijdag 5 november officieel geopend door wethouder Bram Visser.

Hierbij werd onder andere de naam onthuld die samen met inwoners is bedacht: MFC De Commanderij. Bezoekers konden ook een kijkje nemen in het gebouw. Met uiteraard inachtneming van de coronamaatregelen.

Verschillende voorzieningen

Het nieuwe MFC verbindt school en kinderdagverblijf met verschillende dorpsactiviteiten. “Het MFC biedt onderdak aan de leerlingen van Het Tweespan, het Schelluinse verenigingsleven en aan de Dorpskamer”, legt wethouder Bram Visser uit. “Daarnaast heeft het de functie van een dorpshuis waar verschillende activiteiten georganiseerd kunnen worden. En is er een activiteitenzaal voor onder andere gym en sportbeoefening.”

Energieneutraal en duurzaam

Het MFC is energieneutraal en duurzaam gebouwd. Bram: “Niet alleen was het belangrijk om een multifunctionele plek te creëren voor inwoners, maar ook het minimaliseren van de effecten op het milieu. Zo is het gebouw onder andere gasloos en zijn in de dakconstructie 166 zonnepanelen optisch onzichtbaar geplaatst.”

Maatschappelijke inbreng

Bij de bouw van het nieuwe MFC is veel maatschappelijke inbreng geweest. Bram: “Vertegenwoordigers van de verenigingen, OBS Het Tweespan en de Til Groep werkten nauw samen met de architect. Aan de tekentafel dachten zij mee met het programma van eisen en het schetsontwerp. Daarnaast vonden inloopavonden plaats om ook de directe omgeving te laten meedenken in de totstandkoming van het gebouw.”

Inwoners hebben ook meegedacht over de naam. “Dorpsberaad Schelluinen heeft een prijsvraag uitgezet onder inwoners waarop veel reacties zijn gekomen.”

Goede samenwerking

De samenwerking was van begin tot eind optimaal. “Dit MFC is het resultaat van veel doorzettingsvermogen van alle partijen. Iedereen was erop gebrand dit project tot een succes te maken en dat is gelukt. Er is een enorme prestatie geleverd om in Coronatijd het gebouw te bouwen in een periode van 8 maanden. In november 2020 ging de spade in de grond, 16 juli jongstleden werd het MFC opgeleverd. Een compliment aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.”