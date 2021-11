Verwijdering Boogbrug Vianen gestaakt

VIANEN • Het uitvaren van de stalen Boogbrug Vianen gaat vandaag niet door. Een van de lierkabels waarmee het ponton is vastgezet is onder water beschadigd geraakt.

De lierkabels zijn kritisch om het ponton in positie te houden. Hierdoor is het niet veilig om de operatie uitvaren Boogbrug Vianen door te laten gaan. Het ponton gaat vanavond weer terug naar de voorhaven en de stremming wordt opgeheven.

Wanneer de Boogbrug nu wordt uitgevaren is nog onbekend. Hoe de beschadiging precies is ontstaan is niet bekend.



Omgevingsmanager Sascha Oskam: "Vanwege de veiligheid kan de operatie nu helaas echt niet doorgaan. Dat is uiteraard heel jammer voor alle mensen die momenteel staan te kijken. Maar de boogbrug wordt vanavond niet uitgevaren. Veiligheid gaat boven alles."

Fotograaf Nico van Ganzewinkel mocht eerder vandaag wel mee met een boot van Rijkswaterstaat tot vlakbij het ponton.