Verwijdering boogbrug Vianen uitgesteld door slechte weersomstandigheden

VIANEN • Het uitvaren van de stalen boogbrug tussen Vianen en Nieuwegein vindt door weersomstandigheden twaalf uur later plaats dan aanvankelijk gepland. De verwijdering van de boogbrug wordt nu uitgesteld naar aanstaande zondagavond. Door lage waterstand in de Lek en harde wind is het niet mogelijk om de brug overdag veilig te verplaatsen. De brug zal daardoor in het donker uitvaren.

Hoofddirecteur Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat vindt het voor het publiek ontzettend jammer dat deze mijlpaal mogelijk niet zichtbaar is. “Vanwege de veiligheid hebben we het publiek gevraagd om vooral de livestream te volgen bij het uitvaren. Daarop is de operatie het beste te volgen. Het is nu afwachten of dat gaat lukken. Veiligheid staat uiteraard voorop.”

Livestream

Rijkswaterstaat kijkt momenteel hoe het uitvaren toch zichtbaar kan worden gemaakt via de livestream, bijvoorbeeld met verlichting.

Planning

Volgens de nieuwe planning, die nog onder voorbehoud staat, komt rond 10.30 uur het ponton aanvaren waarop de boogbrug vervoerd zal worden. Die wordt dan in positie gebracht en met staalkabels en lieren vastgemaakt aan reeds geplaatste ankerpunten in de uiterwaarden. Rond 20.00 uur wordt de brug losgemaakt en op het ponton geladen. De verwachting is dat de boogbrug rond 22.00 uur zal uitvaren.