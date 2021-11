Corrie stopt mooie oude voorwerpen in de vitrinekast in ’t Waellant

NIEUW-LEKKERLAND • Al tien jaar worden historische voorwerpen ten toon gesteld in Nieuw-Lekkerland, vroeger in de bibliotheek, nu in ’t Waellant. De laatste vijf jaar verzorgen Corrie en Wim Deelen met veel plezier deze mini-tentoonstelling.

Al lange tijd verzorgt Historische Vereniging West-Alblasserwaard tentoonstellingen naar aanleiding van een bepaald thema. Arie van der Wulp (voormalig lid van de tentoonstellingscommissie) vond het eertijds de moeite waard om naast foto’s en prenten ook een kast in te richten met antieke spulletjes. Deze kast stond in de bibliotheek, later in ’t Waellant.

Acht planken

Toen Arie vanwege zijn leeftijd hiermee stopte, vond medecommissielid Wim Deelen het jammer om dit werk te laten vallen en besloot ermee door te gaan. Zijn vrouw Corrie sloot zich bij hem aan. Sinds vijf jaar richten zij een kast in met historische voorwerpen. De tegenwoordige kast, beschikbaar gesteld door Woningcorporatie Lek en Waard Wonen, biedt totaal acht planken. Om de twee á drie maanden verwisselen Wim en Corrie alle tentoongestelde voorwerpen.

“Corrie mocht meedoen”, zegt Wim, maar meteen vult hij aan: “Corrie is belangrijker geworden dan ik. We stappen samen naar het depot van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, maar Corrie is het die bepaalt of iets interessant is voor onze kast. Verder is zij het die via allerlei mensen leuke dingen weet te achterhalen. Ze maakt een praatje met oudere mensen, hoort dat iemand bijzondere voorwerpen heeft en stapt eropaf. Verder kunnen we ook twee of drie planken vullen met materiaal dat Historische Kring Nieuwpoort aanlevert. De mensen daar hebben steeds voorwerpen gericht op verschillende thema’s. Deze verdelen zij over zeven locaties waarvan ‘onze’ kast er een is.”

Bij elkaar gescharreld

Dit keer heeft de Historische Kring Nieuwpoort prachtige mutsjes aangeleverd, plus foto’s ervan, een spoel en oude 4711 eau de cologneflesjes. Twee oude radio’s en diverse wasmiddelverpakkingen (o.a. Castella en Crack Free) komen vanuit Alblasserdam. De voorwerpen van de resterende drie planken heeft Corrie bij elkaar gescharreld. Ze heeft een paar planken gevuld met serviesgoed uit grootmoeders tijd, zoals een botervloot en een kaasstolp, en een met mini gapers.

Corrie vertelt: “Ik geniet ervan om de spullen mooi in de kast te zetten. Als ik bezig ben met inrichten, komen mensen vaak naar me toe. ‘Ik heb nog een oude sigarenpot voor je’, zeggen ze bijvoorbeeld. Bij het ophalen van waardevolle spullen, vraag ik soms; ‘Mag ik dat wel meenemen?’ Dan zegt zo’n mevrouw: ‘Natuurlijk, meid, dan heb ik weer minder om af te stoffen.’”

Leuke reacties

“We krijgen heel leuke reacties”, vertelt Corrie. “Zo van: ‘Wij hadden vroeger precies dezelfde radio!’ of: ‘Dat blauwsel gebruikte ik vroeger ook!’.” Altijd zijn Corrie en Wim op zoek naar mooie dingen. Het lijkt Corrie leuk om met Kerst antieke kerstballen ten toon te kunnen stellen. Mochten mensen leuke verzamelingen hebben en deze willen uitlenen, dan kunnen zij altijd contact opnemen met Wim en Corrie. Alle voorwerpen worden zorgvuldig behandeld en achter slot en grendel bewaard.

Het telefoonnummer van Wim en Corrie Deelen is 0184 681738.

Janny den Besten