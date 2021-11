Feestelijke opening van nieuw Avres-onderkomen in Gorinchem

GORINCHEM • Recent verhuisden ruim 40 Avres-medewerkers van de vestiging Schelluinsestraat naar de Marconiweg in Gorinchem-Oost. Op donderdag 4 november vond de feestelijke opening plaats.

Dit gebeurde met gezellige muziek, ballonnen, een lekker hapje eten en een cadeau van het Avres-bestuur: een tafelvoetbaltafel voor in de kantine.

Complimenten

In het pand aan de Marconiweg was tot voor kort een autobedrijf gevestigd. “Ik herken het nauwelijks terug; het is zo mooi ingericht nu”, merkte bestuursvoorzitter Lizanne Lanser op. Zij is tevens wethouder van de gemeente Molenlanden.

“Complimenten voor de medewerkers die zo hard hebben gewerkt om er een fijne werkplek van te maken.” Ook deelde ze een welgemeend compliment uit aan alle medewerkers om hun inzet en flexibiliteit.

Collega-bestuurder Eelke Kraaijeveld vulde haar aan: “Ik ben er als Gorcumse wethouder ontzettend trots op dat jullie op deze mooie locatie, zo’n mooie en fijne werkplek hebben kunnen neerzetten.”

Na de korte speeches van de bestuurders volgde de onthulling van het cadeau; de tafelvoetbaltafel. Deze werd met gejuich ontvangen én meteen in gebruik genomen.

In het pand aan de Marconiweg doen Avres medewerkers montage-, assemblage- en verpakkingswerk. Dat werk doen ze voor verschillende opdrachtgevers. Zij worden op de werkvloer begeleid door werkleiding en een jobcoach, die oog hebben voor zowel de kwaliteit van de werkzaamheden als de ontwikkeling van de medewerkers.

Avres is een bedrijf dat ondersteuning biedt naar werk aan mensen die vanwege een achterstand op de arbeidsmarkt in de Participatiewet vallen. Daarnaast biedt Avres financiële ondersteuning en schuldhulpverlening.

Op de foto staan directeur Patrick van Uitert en bestuursleden Cees Taal, Lizanne Lanser, Marcel Verweij, Dick van Zanten en Eelke Kraaijeveld.