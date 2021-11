IJsclub Vooruitgang in Bleskensgraaf zet clubgebouw in de verkoop

BLESKENSGRAAF • IJsclub Vooruitgang in Bleskensgraaf is op zoek naar een nieuwe locatie voor hun onderkomen. De huidige plek langs de Meulenbroek vervalt; het bestuur is op zoek naar een koper voor het gebouw dat daar nu staat.

“En dat is nog krijtgaaf”, stelt voorzitter Martin Vlot. “Het is een soort directiekeet, die in onderdelen gedemonteerd en weer opgebouwd kan worden. Bijzonder zijn vooral de grindplaten aan de buitenkant, waardoor een groot deel van het gebouw onderhoudsvrij is.”

“We hebben er over nagedacht om het af te breken en op te slaan, maar het kan nog wel even duren voor we een nieuwe plek hebben. Dan gaan we liever voor een nieuw onderkomen.”

Vreemd gezicht

Het zal voor vele inwoners van Bleskensgraaf een vreemd gezicht zijn als het ijsclubgebouw straks niet meer op de vertrouwde plek staat. Tientallen jaren kwamen er als er voldoende ijs op de Graaf lag leden en niet-leden naar toe voor wat te eten en te drinken en was het het thuis van de 120 jaar oude vereniging.

Daar komt nu een einde aan. De melkveehouder op wiens grond het pand staat, heeft aangegeven dat het per 22 maart volgend jaar weg dient te zijn. “Dat vinden we jammer, maar we begrijpen het wel. We zijn dankbaar dat we al die tijd van deze fantastische plek gebruik mochten maken. De samenwerking was ook altijd goed; als er ijs lag, werkte de boer met alles wat we vroegen mee.”

Vooruitzichten

De zoektocht naar een nieuwe plek is inmiddels in volle gang. De vooruitzichten zijn positief. Vlot: “Zo zijn we nu in gesprek met een ondernemer in Bleskensgraaf voor een mooie locatie, ook langs de Graaf.”

“Natuurlijk zal het nog wel even duren, maar we hopen op zoveel mogelijk medewerking van de betrokkenen, waaronder het gemeentebestuur. De ijsclub heeft in Bleskensgraaf maar liefst vijfhonderd leden. Er zijn maar weinig verenigingen die dat ook kunnen zeggen.”

Combinatie

De voorzitter van Vooruitgang realiseert zich tegelijkertijd dat een gebouw wat maar een paar dagen per jaar of bij een ijsvrije winter helemaal niet gebruikt wordt eigenlijk niet meer van deze tijd is.

“Wij zoeken naar een combinatie met andere activiteiten, zodat bijvoorbeeld kinderen er ook bij kunnen zwemmen. Zo’n plek is er in Bleskensgraaf amper. Bij ons huidige clubgebouw mag er ook niet gezwommen worden, al gebeurt in het de praktijk natuurlijk wel. Het ijsclubgebouw zal wat ons betreft een multifunctionele invulling krijgen.”