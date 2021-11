A.A. de Haan Stichting doneert ruim 11 mille aan Alblasserwaardse organisaties

• De Stichting Vestingstad Nieuwpoort is een van de organisaties die een donatie ontving.

NOORDELOOS/ALBLASSERWAARD • Het bestuur van de A.A. de Haan Stichting heeft 11.500 euro geschonken aan negen verenigingen en instellingen in de Alblasserwaard.

Het geld is gedoneerd aan de volgende organisaties:

• Dagbesteding de Gantel, Rivas Zorggroep te Sliedrecht: 2.000 euro.

• Eerste Alblasserdamse Hengelvereniging De Ruisvoorn te Nieuw-Lekkerland: 500 euro.

• Stichting Vestingstad Nieuwpoort te Langerak: 500 euro.

• Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijkwijkgemeente Dalem-Gorinchem Oost te Gorinchem: 2.500 euro.

• Speeltuinvereniging Lingewijk te Gorinchem: 500 euro.

• Oranjevereniging Beatrix te Ottoland: 1.500 euro.

• Stichting Bejaarden Sociëteit Ons Genoegen te Groot-Ammers: 500 euro.

• Den Hâneker / Koperen knop te Hardinxveld-Giessendam: 1.500 euro.

• Nieuw Lekkerlandse TennisClub te Nieuw-Lekkerland: 2.000 euro.

Nieuwe aanvragen kunnen vóór 1 april 2022 worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op www.dehaanstichting.nl

Doelstelling

De A.A. de Haan Stichting geeft financiële ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten in de Alblasserwaard op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, gezondheid en zorg, natuur en milieu, onderwijs en educatie. Zowel in het voorjaar als in het najaar worden door het bestuur donaties toegekend.