Onvergetelijke Kookclub van start voor Alzheimervereniging in Alblasserwaard

REGIO • Alzheimer Nederland start eind november met de eerste kookclub voor de regionale vereniging in de Alblasserwaard en de Drechtsteden.

“We zijn enorm trots dat we hiervoor subsidie hebben gekregen”, vertelt voorzitter mr. Arie Slob van Alzheimer Nederland. De inwoner van Noordeloos heeft met succes geprobeerd om de Onvergetelijke Kookclub naar deze regio te halen. “Dankzij de fantastische bijdrage van 418.000 euro via de Postcode Loterij kunnen er de komende drie jaar 30 Onvergetelijke Kookclubs opgestart worden. Wij behoren in deze regio tot de eerste vijf in Nederland die van start kunnen gaan.”

Alles samen doen

Bij de Onvergetelijke Kookclub kunnen mensen met dementie samen met een naaste zelf aan de slag om mee te helpen bij het bereiden van een heerlijk driegangen diner. Vervolgens wordt het samen gegeten. Na afloop ruimen de deelnemers samen alles op.

De Kookclub wordt maandelijks georganiseerd in samenwerking met Resto VanHarte in Dordrecht. Arie Slob: “Hun kok coördineert de voorbereidingen en het koken. Er zijn verder ook nog vier speciaal getrainde vrijwilligers van Alzheimer Nederland die meehelpen.”

Kleine groep

Er is plaats voor maximaal tien mensen met Alzheimer en hun partner of andere begeleider. “We willen de groep niet te groot maken, omdat er anders teveel prikkels afkomen op de deelnemers”, legt Arie Slob uit. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

De aanvang is telkens om 17.00 uur. Na de bereiding start het eten van het driegangen diner om ongeveer 18.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 20.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon per avond. Dat is inclusief het diner, een welkomstdrankje en koffie of thee na afloop.

Waardevol

De Onvergetelijke Kookclub is geïnspireerd op Restaurant Misverstand. Arie Slob: “Daar zagen we dat dementie ingrijpend is, maar dat lotgenoten veel steun hebben aan elkaar. Het is waardevol om samen de handen uit de mouwen te steken, iets voor elkaar te krijgen en plezier te beleven.”

De eerste Onvergetelijke Kookclub voor Alzheimervereniging in Alblasserwaard vindt plaats op dinsdag 23 november en daarna elke vierde dinsdag van de maand.

Aanmelden kan via e-mail: kookclub.dordrecht@alzheimervrijwilligers.nl. Of bij Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl of 06-51173181.