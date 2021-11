Molenlanden verwacht dat nieuwe Pinkeveersebrug medio april 2022 er ligt

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden verwacht dat de nieuwe Pinkeveersebrug in Giessenburg ergens in april 2022 gereed zal zijn.

Waterschap Rivierenland, de gemeente Molenlanden en bewoner Wout de Jong hebben met elkaar een intentieovereenkomst getekend, waarin ze afspreken dat De Jong voor het symbolische bedrag van 1 euro eigenaar wordt van de Pinkeveersebrug in Giessenburg en de paden ernaartoe.

Volgens afspraak vervangt Waterschap Rivierenland eerst nog de bestaande brug, door een nieuwe brug die overeenkomst met het ontwerp en uitvoering van de oorspronkelijke brug. Ook wordt gezorgd voor een goede aansluiting op de bestaande toeleidende paden.

Om de brug te vervangen is er een Omgevingsvergunning en een vergunning voor de Waterwet nodig. Deze zijn aangevraagd en de procedures lopen. De verwachting is dat medio februari 2022 de vergunningen onherroepelijk zijn. Dan kan gestart worden met de bouw van de brug. De nieuwe brug is dan naar verwachting medio april 2022 klaar. Zodra er een definitieve planning is, wordt deze gecommuniceerd.