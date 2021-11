Ook tweede keer lasergamen op de Donk in Hoornaar is schoot in de roos

HOORNAAR • Met twintig enthousiaste jongeren was ook de tweede lasergam-activiteit op De Donk in Hoornaar een schot in de roos.

Tijdens het mooie zomerse laatste weekend van september waren er al 62 jongeren bij het lasergamen tijdens de sport- en spelactiviteiten op de Donk in Hoornaar.

Op verzoek van de jongeren heeft Donkvrijwilliger Jannie Rietveld op vrijdagavond 29 oktober een tweede lasergame activiteit georganiseerd. Op het verlichte Donkterrein waren 20 enthousiaste spelers actief en sportief bezig. Na afloop was er iets te eten en te drinken voor alle deelnemers.

Jannie heeft met het budget verbonden aan de prijs van de gemeente Molenlanden voor ‘het beste idee van 2021’ sportieve activiteiten georganiseerd op De Donk in de periode juni tot november 2021.

Zowel de zeven viswedstrijden, het sport- en spelweekend in september en de tweede lasergame avond in oktober trokken veel jonge deelnemers. Jannie bedankt het bestuur van Vereniging De Donk, HSV De Donk, GIGA, de gemeente Molenlanden en enthousiaste vrijwilligers voor de constructieve samenwerking.

De sportieve activiteiten werden door jong en oud zeer gewaardeerd. Vanwege het succes en het enthousiasme van de jonge deelnemers is overweegt Jannie om in 2022 opnieuw leuke sportieve activiteiten te organiseren voor de jeugd op De Donk in Hoornaar.