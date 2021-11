Nieuw steunpunt Belastingdienst voor regio Gorinchem

GORINCHEM • Inwoners van Gorinchem en omgeving kunnen vanaf nu met al hun vragen over belastingen, toeslagen, betalingen en schulden terecht bij het nieuwe steunpunt van de Belastingdienst in het stadhuis van de gemeente.

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem en algemeen directeur Particulieren Liane Vlaskamp van de Belastingdienst openden vandaag dit nieuwe steunpunt. De Belastingdienst biedt twee dagen per week persoonlijke hulp in Gorinchem.

Burgemeester Melissant-Briene benadrukte tijdens de feestelijke opening het belang van deze ondersteuning voor haar inwoners. “Met de opening van dit steunpunt kunnen onze inwoners gemakkelijker hun weg vinden voor brede belastingzaken. Zij moeten dit ook durven, de Belastingdienst is dichtbij en benaderbaar. Voor inwoners van Gorinchem is het prettig dat zij in ons stadhuis nu een gezamenlijke plek vinden voor het persoonlijk contact over belastingen en heffingen.”

Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren bij de Belastingdienst, ging in haar bijdrage in op de brede dienstverlening naar burgers. “Inwoners van Gorinchem en omgeving wil ik het vertrouwen geven dat zij in contact kunnen staan met een overheid, die oprechte interesse toont in hun wensen en belangen. Wij zijn voorbereid om inwoners in dit nieuwe steunpunt passende hulp te bieden. Zij mogen verwachten dat de overheid hen goed helpt.”

Bjorn Meijer, hoofd Dienstverlening bij de Belastingdienst, sprak een concrete ambitie uit voor het steunpunt Gorinchem. “Hulp voor belastingen, toeslagen of schulden is dankzij dit steunpunt voor inwoners uit deze regio laagdrempelig én dichtbij. We willen fysiek bereikbaar zijn voor mensen die we nog onvoldoende kennen of die een levensgebeurtenis ondergaan met impact op hun belastingen. Naast hulp door de Belasting Telefoon of het lokale netwerk van maatschappelijk dienstverleners biedt de Belastingdienst daarvoor hulp in dit steunpunt.”