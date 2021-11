Aanpassing ventilatie in brandweerposten, gymzalen en bibliotheken Vijfheerenlanden op koers

VIJFHEERENLANDEN • De ventilatiesystemen in negen van de veertien gemeentelijke panden (waaronder vier brandweerposten en drie gymzalen) in Vijfheerenlanden is aangepast. Dat meldt het college aan de gemeenteraad.

Daarmee lossen burgemeester en wethouders de belofte aan de raad om hier uiterlijk oktober 2021 mee klaar te zijn niet in. Op 18 maart gaven de fracties opdracht om de ventilatie aan te passen in de gebouwen. Het doel was om de kans op een coronabesmetting door virusdeeltjes in de binnenruimte te beperken. Er werd een bedrag van ruim 360.000 euro voor uitgetrokken.

Bij de brandweerposten Leerdam, Schoonrewoerd, Lexmond en Meerkerk, de bibliotheek in Vianen, de gymzalen ‘t Zwanengat in Vianen, Blommendaal in Meerkerk en De Copper in Hei- en Boeicop en gebouw De Pukkel in Meerkerk zijn de luchtbehandelingssystemen aangesloten. ‘Deze moeten alleen nog ingeregeld worden’, meldt het college in een raadsinformatiebrief.

De Linde

In de loop van oktober zouden ook de brandweerposten Ameide en Vianen en de brandweerkazerne en aula in Hagestein nog aangepakt worden. ‘Het Knooppunt in Everdingen en dorpshuis De Linde in Meerkerk worden in december aangepast. Dit komt doordat de luchtbehandelingskasten niet eerder geleverd kunnen worden.’

In De Linde werkt de afzuiging in de vergaderruimtes en in de gymzaal volgens het college al wel. De kleedlokalen en de horeca volgen in december. ‘Ramen en deuren blijven hier open voor verse lucht tot de gebouwen aangepast zijn. De gebruikers zijn hiervan op de hoogte.’

Theater GO

In het raadsbesluit van 18 maart ontbrak het gemeentelijke pand van Theater Go in Leerdam. Ook dat pand wordt aangepast. ‘Ook hier hebben we echter te maken met oplopende levertijden en zoeken we naar alternatieve oplossingen.’

De ramen en deuren blijven in overleg met de gebruikers zoveel mogelijk open voor maximale ventilatie tot de aanpassingen aan het ventilatiesysteem zijn uitgevoerd. ‘De verwachting is dat deze aanpassingen binnen het beschikbare budget te realiseren zijn.’