Green Trust nieuwe partner Windpark Groote Haar in Gorinchem

GORINCHEM • Energiecoöperatie de Knotwilg heeft in Green Trust een nieuwe partner gevonden voor de ontwikkeling van Windpark Groote Haar in Gorinchem.

Dit voorjaar kondigde Eneco aan zich terug te trekken uit het project. Door de stijgende kosten sloot het project niet meer aan bij de rendementsdoelstellingen van Eneco. Energiecoöperatie de Knotwilg en Green Trust zijn ieder voor 50% eigenaar van het toekomstige windpark.

Windpark Groote Haar is gepland op het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem, ten noorden van de A15. Voor het windpark, bestaande uit twee windmolens, is al een onherroepelijke vergunning afgegeven door de gemeente. Niets leek de realisatie in de weg te staan. Begin 2020 werd bij de inwoners het benodigde geld opgehaald om de windmolens te kunnen bouwen. En toen brak de coronacrisis uit. De ontwikkeling van het windpark liep vertraging op en de prijzen van windturbines schoten omhoog. Voor Eneco uiteindelijk reden om uit het project te stappen

Blij met samenwerking

In overleg met haar leden ging De Knotwilg op zoek naar een oplossing en die is er nu. Green Trust neemt de aandelen van Eneco over. “We zijn daar enorm blij mee”, vertelt Koos Timmer, voorzitter van de energiecoöperatie. “We hebben best wat tegenslagen gehad bij dit project, maar Green Trust was vrijwel direct enthousiast en zag voldoende perspectief om mee te doen. Dat is heel fijn. Bovendien is Green Trust voor ons geen onbekende. We werken al plezierig samen bij Windplan Zijderveld, een ander project van ons. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met Green Trust en de gemeente Gorinchem nu snel door kunnen pakken.”

Geen twijfel

Green Trust twijfelde niet om in het gat te springen dat Eneco achterliet. Tijmen Keesmaat, een van de directeuren van Green Trust, vertelt waarom: “Het is onze missie om samen met de omgeving zoveel mogelijk groene kilowatturen te realiseren. Dit project past daar perfect bij. Bovendien willen we de Knotwilg zoveel mogelijk steunen in het lokaal opwekken van duurzame energie. Samen zijn we een goed team!”