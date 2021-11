Annemieke, Marjo en Yvonne gaan wandelen voor het Ronald McDonald Huis

REGIO • Getrainde wandelaars zijn ze niet, toch gaan Annemieke, Marjo en Yvonne een dag en een nacht wandelen voor het Ronald McDonald Huis Sophia.

Annemieke Stuij uit Oud-Ablas en Papendrechters Marjo Diephout en Yvonne Ter Meer doen mee aan de Home Walk voor het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam.

Verdriet

De vrouwen zijn alle drie vrijwilliger in het opvanghuis voor ouders van ernstig zieke kinderen die in het nabij gelegen ziekenhuis verblijven. Daar zien Annemieke, Marjo en Yvonne hoe hard deze gastvrijheid nodig is. Yvonne: “De ouders die in het huis logeren komen meestal verslagen binnen, het verdriet straalt ervan af. Het enige wat we kunnen doen is hen een beetje een thuisgevoel geven. Wij krijgen veel lieve en dankbare reacties van de gasten.”

Sponsoracties

Een nacht in het logeerhuis kost 75 euro (per kamer). Ouders hoeven slechts 15 euro te betalen, de rest wordt aangevuld door donateurs en sponsoren. Marjo: “Als gevolg van corona gingen veel sponsoracties niet door. We hopen daarom dat veel mensen de deelnemers aan de Home Walk willen sponsoren.”

Te vroeg geboren

Marjo kwam in aanraking met het logeerhuis toen de baby van haar oudste dochter in 2014 te vroeg werd geboren. “Zij maakte gebruik van het huis. Dat is toch wel heel erg mooi, dacht ik.” Ze besloot: “Als ik ooit stop met werken, wil ik daar vrijwilligerswerk gaan doen. Begin dit jaar kon ik hierdoor dicht bij mijn jongste dochter zijn, toen haar zoontje ook te vroeg werd geboren. Hierdoor begreep ik des te meer hoe fijn het huis is voor onze gasten.”

Schrijnende verhalen

Yvonne is al lange tijd donateur en besloot vrijwilliger te worden toen ze meer tijd kreeg. “In het blad van de organisatie las ik veel schrijnende verhalen. Ik dacht: daar wil ik wat voor doen. Je ziet hoe belangrijk het is dat ouders bij hun kindje kunnen zijn.”

Tijdelijk thuis

Annemieke kwam in 2005 kwam voor het eerst in een opvanghuis van Ronald McDonald. “Dat was in Leiden, toen mijn vriendin en haar man daar ruim tien weken verbleven na een gecompliceerde vroeggeboorte. Het was bijzonder om te zien hoe dit huis een tijdelijk thuis wordt in een zware tijd. Vier jaar geleden is mijn jongste zoontje geopereerd, in Amsterdam. Gezien de afstand mochten wij van het Ronald McDonald Huis in Amsterdam gebruik maken. Ik wilde daarna ook vrijwilliger worden.”

Culturen

Als vrijwilligers pakken ze flink aan. Yvonne: “We doen bijvoorbeeld baliewerkzaamheden, zoals het inchecken van nieuwe gasten en telefoon aannemen, we wassen, strijken en houden de keuken schoon.” Annemieke: “In het huis komen gezinnen uit verschillende culturen. Het is mooi om te zien hoe dit ouders met elkaar verbindt in diverse gebruiken en religies. In de gezamenlijke keuken koken ouders soms met en voor elkaar.”

Statiegeldacties

Annemieke begon vorig jaar al met het inzamelen van donaties. “Ik ben toen met statiegeldacties gestart, bij Jumbo Westpolder in Papendrecht. Dat is enorm gegroeid, verschillende supermarkten hebben meegedaan. Ik regel dit samen met Marjo.”

Sponsoren

De vrijwilligsters doopten hun wandelteam: ‘team vrijwilligers RMDH Sophia’. Wie hen wil sponsoren, kan hen vinden op: homewalk.nl. Met elkaar hebben ze minimaal 7.000 euro sponsorgeld nodig om te mogen starten. Marjo: “We hebben al een chocoladeletteractie gedaan.” Annemieke: “Wij zijn nu gestart met een wijnactie, in samenwerking met VictorVinum uit Oud Alblas. Van iedere verkochte fles wijn of champagne van deze actie doneren zij een leuk bedrag voor onze Home-Walk-spaarpot. Bestellen kan bij Marjo via e-mail: a.diephout7@kpnmail.nl.”

Chauffeurs nodig

Het team zoekt niet alleen sponsors, maar ook helpers. Marjo: “We hebben begeleiders nodig en een bus voor zeker negen personen, dus we zoeken iemand die een bus ter beschikking wil stellen op 25 en 26 juni. Verder zoeken we twee chauffeurs en mensen voor de persoonlijke verzorging, zoals behandeling van blaren en mentale steun. Het zou ook fijn zijn als iemand de pr wil doen, bijvoorbeeld door een Facebookpagina bij te houden.”