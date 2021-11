Beatrixziekenhuis kan toestroom coronapatiënten nog steeds goed aan

GORINCHEM • Ondanks de stijging van het aantal coronapatiënten kan het Beatrixziekenhuis de reguliere zorg gewoon laten doorgaan.

Anders dan in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht is er in het Beatrixziekenhuis geen sprake van uitstel van niet-spoedeisende hulp.

“Wij ervaren dezelfde druk als in het ziekenhuis in Dordrecht en ook bij ons zijn er meer coranapatiënten opgenomen dan volgens de landelijke verdeling eigenlijk zou moeten, maar we kunnen het nog steeds goed aan”, vertelt Mira van Baalen van het Rivas Beatrixziekenhuis.

Geen afschaling

Het is extra druk op de Intensive Care en ook op de afdeling Spoedeisende Hulp komen meer coronapatiënten binnen, maar van een afschaling van de reguliere zorg is in Gorinchem dus geen sprake.

Mira: “Maar het is natuurlijk altijd een momentopname. Dat kan zomaar veranderen wanneer er ineens extra patiënten binnen komen.”

Maatregelen aanscherpen

Het ziekenhuis volgt de landelijke ontwikkelingen en gaat intern de maatregelen tegen de verspreiding van corona aanscherpen. Dit wordt op woensdag 3 november intern gecommuniceerd en het overzicht van de maatregelen komt daarna op de website te staan.

In de verpleeghuizen en de woonzorgcentra van Rivas in de regio is ook een stijging te zien van het aantal coronabesmettingen, zowel bij bewoners als verzorgend personeel. Mira: “Gelukkig hebben we een hoge vaccinatiegraad bij bewoners en ons personeel, waardoor mensen soms wel ziek worden, maar vaak niet heel ernstig. De situatie in onze verzorgingshuizen is daardoor relatief goed.”