Komt Sinterklaas er nog aan in Molenlanden?

MOLENLANDEN • Vanuit verschillende dorpen hebben we bericht ontvangen over Sinterklaasintochten. Soms gebeurt dat op alternatieve manieren, met een besloten feest. In andere dorpen wordt een rondrit georganiseerd. Soms is besloten om alleen online iets leuks te organiseren voor de kinderen.

Graag maken we vanuit Het Kontakt een overzicht van de Sintactiviteiten die de komende weken plaatsvinden. Comités en verenigingen die iets organiseren, kunnen dat doorgeven via redactie.alblasserwaard@kmp.nl.

Redactie Het Kontakt