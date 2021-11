Wensboom van Rotary Alblasserwaard staat bij de Hof van Ammers

GROOT-AMMERS • De wensboom van Rotary Alblasserwaard, die sinds 2018 op verschillende locaties heeft gestaan, is onlangs verhuisd naar de Hof van Ammers in Groot-Ammers.

Het thema van de wensboom is ‘Doe een wens voor een ander mens’. Het gaat dan om een mens die iets extra’s gegund wordt, omdat ze het verdienen om een keer in het zonnetje gezet te worden.

Architect Bert Bikker (zie foto) ontwierp De Wensboom. Het gaat om een knotwilg die heel toepasselijk oranje getint is. Oranje is de kleur van aandacht.

De wensboom heeft sinds oktober 2018 in Bleskensgraaf, in Molenaarsgraaf en in Giessenburg gestaan. Inmiddels is de wensboom in oktober verhuisd naar de Hof van Ammers en daar in ontvangst genomen door Viona Burggraaf.

Er zijn sinds het najaar van 2018 tientallen wensen uitgevoerd. Met elke indiener van een wens wordt een intake gesprek gevoerd om de juiste informatie te verkrijgen. Daarna komt, indien de wens gehonoreerd kan worden, Rotary Alblasserwaard in actie. Er zijn tientallen wensen vervuld, uiteenlopend van een mooi boeket bloemen tot een overnachting in een luxe hotel, een laptop voor een hulpverlener, een dag naar Blijdorp en de Efteling en een Chinese maaltijd voor het hele gezin, enzovoorts. Het invullen zorgt voor emotionele, mooie, en zeer gedenkwaardige momenten.

Wie iemand kent die het echt verdient eens in het zonnetje gezet te worden, kan een bijbehorende wens met onderbouwing in De Wensboom hangen. Wie een bijdrage wil leveren zodat er nog meer wensen ingewilligd kunnen worden, kan contact opnemen met Coby van Dongen via 06-27080675.