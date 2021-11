Mantelzorgers in Vijfheerenlanden en Molenlanden maken kans op gratis massage

AMEIDE/ NOORDELOOS • In navolging van de geslaagde actie van vorig jaar bieden Alien Bor van ‘Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Holistische massagetherapie’ uit Noordeloos en Marjolijn van der Wal van ‘Praktijk voor massagetherapie Zenn aan de Zouwen’ uit Ameide beiden vijf gratis massagesessies aan voor Mantelzorgers uit Molenlanden en Vijfherenlanden.

In heel Nederland doen meer dan 50 collega masseurs & massagetherapeuten van het HOLOS Netwerk mee aan deze actie voor mantelzorgers.

Ogenschijnlijk zorgen mantelzorgers moeiteloos voor een naaste die afhankelijk is van hun zorg, steun en aandacht. Soms kan mantelzorg zo’n fysieke en emotionele belasting geven, dat mantelzorgers er zelf aan onderdoor dreigen te gaan.

De verantwoordelijkheden en problemen in de mantelzorg zijn groot. Omdat het vaak gaat om een langdurige periode van zorg, is het heel belangrijk dat mantelzorgers goed voor zichzelf blijven zorgen. Voldoende tijd nemen om uit te rusten en te ontspannen hoort daarbij. Even het hoofd laten rusten en het lijf de aandacht geven die het verdient. Even op adem komen. Een HOLOS massage is dan letterlijk en figuurlijk een verademing.

Op de Landelijke Dag van de Mantelzorg van 10 november, worden mantelzorgers in heel Nederland gewaardeerd voor hun tomeloze inzet.

Kent u een mantelzorger bij u in de buurt die u wilt verrassen met een gratis massage van een erkende Holos therapeut of bent u een mantelzorger die graag zijn lichaam wat extra ontspanning gunt? Meld jezelf, hem of haar aan via info@alienbor.nl of via www.zennaandezouwen.nl. Voor meer achtergrondinformatie kan ook worden gekeken op www.alienbor.nl.

Ook kan de site van Holos bezocht worden: https://holosmassagetherapie.nl/dag-van-de-mantelzorg/, ook voor meer collega’s die ook gratis massages aanbieden.

Vanzelfsprekend nemen Alien en Marjolijn de nodige Coronamaatregelen in acht. Wie voor een massage in aanmerking komt, wordt hierover geïnformeerd bij het maken van de afspraak. De dames proberen in de maand november uitvoering te geven aan de massages.