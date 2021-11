Kringloopplein Nieuw-Lekkerland met nieuwe overeenkomst weer stap dichterbij

NIEUW-LEKKERLAND • De partners van het toekomstige Kringloopplein en de gemeente Molenlanden hebben deze week de gebruikersovereenkomst getekend van het nieuwe Kringloopplein aan de Ambachtsweg 2 in Nieuw-Lekkerland.

Dit is het resultaat van de verkenning van de mogelijkheden voor een gezamenlijk Kringloopplein, door Reinigingsdienst Waardlanden, GAiN Kringloopwinkel, Jij bent in Beeld, Repaircafé Nieuw-Lekkerland (van Huis van de Waard) en Vluchtelingenwerk.

Circulaire economie

Het Kringloopplein is een brenglocatie voor afgedankte huisraad zoals meubels, elektrische apparaten en andere herbruikbare goederen en materialen. Medewerkers en vrijwilligers van het Kringloopplein sorteren de ontvangen goederen en selecteren zo veel mogelijk producten en materialen die, eventueel na een kleine bewerking, via de kringloopwinkel weer in gebruik genomen kunnen worden. Goederen die toch niet bruikbaar blijken, worden waar mogelijk gedemonteerd en gescheiden afgevoerd.

Inwoners van gemeente Molenlanden hebben straks dus volop keuze want voor grote stromen herbruikbare materialen, grondstoffen en afval kunnen zij natuurlijk nog steeds terecht bij de milieustraten van Waardlanden.

Lokale impact

“Met een brengpunt ‘om de hoek’ vergroten we de kans dat afgedankte huisraad daadwerkelijk naar de brenglocatie wordt gebracht en niet meer naast wijkcontainers voor restafval wordt geplaatst. Dat komt het lokale straatbeeld ten goede”, aldus wethouder Arco Bikker.

Ook wethouder Lizanne Lanser is enthousiast over de komst van het Kringloopplein: “Het Kringloopplein geeft nog meer inwoners de kans om deel te nemen aan de samenleving. De maatschappelijke organisaties van Pand 83 hebben hun vrijwilligers en cliënten nu meer diversiteit te bieden.”

Ook bij de inrichting van het Kringloopplein is rekening gehouden met de lokale impact. Door gebruik te maken van natuurlijke kleuren en het plaatsen van een geluid reducerend scherm wordt het hoorbare en zichtbare effect op de naastgelegen woningen zo beperkt mogelijk gehouden.

Feestelijke opening

Medio december gaat het Kringloopplein proefdraaien. Begin januari is de feestelijke opening. Ook na de opening gaan de ontwikkelingen door. Lokale ondernemers of maatschappelijke initiatieven die kansen zien om de het Kringloopplein ingeleverde goederen en materialen een tweede leven te geven, zijn van harte welkom om contact met Waardlanden op te nemen.