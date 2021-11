Molenlanden onderzoekt mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen

MOLENLANDEN • Zowel op lokaal niveau als ook regionaal niveau wordt onderzocht op welke manieren en in hoeverre de gemeente Molenlanden kan helpen om vluchtelingen op te vangen.

“We zijn in gesprek met het COA, provincie als ook onze buurgemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. Mocht bijvoorbeeld Gorinchem opvang kunnen regelen, dan is de gemeente Molenlanden bereid om hierin een bijdrage te leveren.

Een concrete maatregel is in ieder geval dat in overleg met de woningbouwcorporatie Lek en Waard Wonen twee woningen in Nieuw-Lekkerland, die op termijn gesloopt zullen worden, benut gaan worden als doorstroomwoning. Personen kunnen hier tijdelijk wonen in afwachting van een definitieve huisvesting.

De toezegging van de gemeente Molenlanden volgt na vragen van het CDA die de partij hierover vorige week stelde. De partij vroeg zich af hoe de gemeente Molenlanden zou kunnen helpen bij de opvang van vluchtelingen.

In het verleden is er in Molenlanden noodopvang geweest voor vluchtelingen. Gezien de voortvarende aanpak bij inburgering en ander vluchtelingen werk, ging het CDA er al vanuit dat ook nu de gemeente op enige wijze zal bijdragen aan deze humanitaire hulpvraag.

Zodra er iets concreets te melden valt over de opvang van vluchtelingen, maakt het gemeentebestuur dit bekend.