Award voor elektrische veerboot van Damen Shipyards uit Gorinchem

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici in de Scheepvaart (KNVTS) heeft de Ship of the Year Award 2021 uitgereikt aan de Damen Shipyards Group voor Veerboot Bryggen.

De veerboot Bryggen is een innovatief ontwerp, volledig elektrisch, milieuvriendelijk, efficiënt in bedrijf en economisch levensvatbaar en kan 80 personen vervoeren. De duurzame kwalificaties van het schip worden bereikt door een serie van innovatieve digitale scheepsbouwtechnieken, inclusief onder andere met metingen op afstand, waarvoor aan boord een netwerk van sensoren is geplaatst. Dit resulteert in een beter rendement en een reductie van de uitvaltijd voor onderhoud.

Het schip is volledig emissievrij door de keuze voor elektrische voorstuwing met als energiebron batterijen. Er zijn geen dieselgeneratoren geïnstalleerd.

Daarnaast ontwikkelde Damen een innovatief aanmeersysteem: het is volledig automatisch om de laadtijd zo lang mogelijk te maken. Het laadsysteem wordt automatisch gekoppeld aan de walvoeding tijdens het aanmeren.

Om de complexe installatie voor het varen/ontladen en aanmeren/laden goed te kunnen aansturen en bewaken, ontwikkelde Damen een nieuw besturingssysteem, waarbij vanaf de brug alles kan worden bestuurd en gevolgd.

De veerboot heeft een rompvorm voor een zo laag mogelijke waterweerstand. De boeg is bovendien ijs-versterkt en voorzien van een boegschroef om goed te kunnen manoeuvreren tijdens winderige omstandigheden. Het ontwerp zorgt ervoor dat het Openbaar Vervoer in Kopenhagen, waar klant Arriva het schip in gebruikt neemt, grote stappen maakt naar een nul-emissie bedrijf.