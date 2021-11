Derde Proeflokaal in Molenlanden over straat klaarmaken voor extreem weer

MOLENLANDEN • Duurzaam Molenlanden organiseert op maandag 22 november van 20.00 tot 21.30 uur het online proeflokaal ‘Steeds meer extreem weer. Is jouw straat er al klaar voor?’

Het klimaat is in rap tempo aan het veranderen. De gevolgen daarvan is steeds vaker te zien en op steeds meer plekken. De afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld lange periodes van extreme warmte en droogte, maar ook van wateroverlast na extreme piekbuien, zoals in Limburg afgelopen zomer. “Enerzijds zetten wij ons in om verdere klimaatverandering te voorkomen en anderzijds moeten we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden, de zogenaamde klimaatadaptatie.” Daarover gaat het derde proeflokaal dat de Stichting Duurzaam Molenlanden organiseert op maandag 22 november.

Het doel van het proeflokaal is om inwoners van Molenlanden en andere geïnteresseerden te inspireren om eens door een blauwe bril naar de eigen wijk te kijken. “Hoe gevoelig is jouw straat voor de klimaatverandering? Welke plaatsen zijn het meest gevoelig voor hittestress of piekbuien? En hoe kunnen we hier zelf iets aan doen?” Dat zijn vragen die aan de orde komen.

Hoe groot het probleem ook lijkt, er liggen juist heel mooie kansen om de leefbaarheid van je straat te verbeteren, samen met de gemeente en je buren.

In het proeflokaal ‘Steeds meer extreem weer’ gaan inwoners met elkaar en enkele lokale experts in gesprek om antwoord te geven op deze vragen. Bezoekers krijgen tips om de eigen directe omgeving aan te passen aan het klimaat, zodat ze bijvoorbeeld droge voeten houden bij wateroverlast en het hoofd koel houden bij extreme warmte.

Wie meer wil weten over het omgaan met steeds meer extreem weer, kan naar de website van de Stichting Duurzaam Molenlanden gaan en aanmelden: www.duurzaammolenlanden.nl. De bijeenkomst vindt online plaats via Zoom.