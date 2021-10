Samen Koken Samen Eten bij EETcetera in Arkel

ARKEL • Louella van EETcetera, cateraar in de Melkfabriek in Arkel, geeft inwoners de gelegenheid om maandelijks onder haar professionele leiding gezellig en heerlijk samen te koken en te eten.

Afgelopen maandag vond de tweede editie plaats en was ook raadslid Curt Roth van de partij. Het is een geweldige manier om het nuttige met het aangename te combineren voor jong en oud. Alleen inwoners van Arkel zijn welkom. Aanmelden kan via info@dorpsraadarkel.nl. Voor meer informatie: kijk op www.dorpsraadarkel.nl.