Uniek concert met Dutch Baroque in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Afgelopen zaterdagavond vond in Bleskensgraaf een uniek concert plaats. In samenwerking met Dutch Baroque organiseerde de School met de Bijbel een klassiek concert voor de kinderen en ouders van school.

Het doel van het concert was kinderen ik contact brengen met klassieke muziek. Het concert is bijgewoond door ongeveer 70 personen. Het concert was mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Fonds.