Horecaondernemer? Dit zijn de gevolgen van de SUP-wetgeving

Als horecaondernemer ben je waarschijnlijk wel (deels) op de hoogte van de nieuwe wetgeving, die 3 juli is ingegaan. Toch bestaat er nog enige verwarring over deze nieuwe wet en wat de gevolgen zijn.

In dit artikel zetten we alles voor je op een rijtje. Want of je nou zelf veel bezig bent met duurzaamheid of niet, je ontkomt er niet meer aan.

Plastic soep tegengaan

Op 3 juli 2021 is de nieuwe SUP-wetgeving ingegaan, met als doel om plastic afval te verminderen. Er zijn nieuwe richtlijnen gekomen voor de verkoop van plastic wegwerpproducten. Naar verwachting is deze wet slechts een begin van meerdere regels die nog gaan komen in de toekomst.

In het kort hieronder samengevat wat de nieuwe maatregelen zijn vanaf 3 juli 2021:

• Het is verboden om de volgende plastic wegwerpproducten te verkopen: borden, bestek, roerstaafjes en rietjes. Maar ook zit er een verbod op plastic wattenstaafjes en ballonstokjes.

• Er zit statiegeld op alle plastic flessen tot een inhoud van 3 liter

• Het is verplicht om op alle bekers en hygiëne producten aan te geven welke kunststoffen erin zit, bij welk afval het hoort en wat de gevolgen zijn voor het milieu.

Speel alvast in op verwachte richtlijnen

Zoals eerder aangegeven lijkt dit slechts een begin te zijn van meerdere maatregelen. Het is op dit moment nog wel toegestaan om bijvoorbeeld een plastic sausbakje of snackbakje te verkopen. Echter, het lijkt niet onverstandig om nu al over te stappen op duurzamere alternatieven. Zo zijn er genoeg opties te vinden van bijvoorbeeld karton, suikerriet, palmblad, bamboe, etc. Geen idee waar je deze alternatieven kan vinden? Neem dan eens een kijkje op TakeAware. Naar verwachting komen er in januari 2023 weer nieuwe maatregelen aan met betrekking tot duurzaamheid en wegwerpproducten.

Win-winsituatie: beter en mooier

De alternatieven van bijvoorbeeld bamboe, palmblad en karton hebben meerdere voordelen, naast dat ze beter zijn voor het milieu. Zo zien deze alternatieven er een stuk hipper en aantrekkelijker uit dan saaie witte plastic bakjes. Ook kan het gebruik van duurzamere materialen goed zijn voor je imago. Voor consumenten wordt duurzaamheid namelijk ook steeds belangrijker. Hierdoor kan het zijn dat (potentiële) klanten eerder voor jouw bedrijf kiezen, in plaats van een concurrent die alleen plastic gebruikt. Denk er daarom over na om nu al langzaamaan over te stappen op verpakkingen van duurzamere materialen.