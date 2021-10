GGD ZHZ bezorgd over toenemend aantal besmettingen

REGIO • De besmettingscijfers lopen niet alleen landelijk maar ook in de regio Zuid-Holland Zuid snel op. De afgelopen week is er sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal positief gestesten.

“Er is momenteel sprake van een toenemend aantal ziekenhuisopnames van Covid-patiënten uit onze regio, zowel op de verpleegafdelingen als de ic’s.” Directeur Cees Vermeer van de GGD ZHZ maakt zich zorgen over de explosieve toename en de consequenties die dit voor de zorg kan hebben.

Na een besmetting met covid-19 ontstaan vaak eerst milde klachten. Een deel van de positief geteste mensen blijkt echter zo ziek te worden dat ze na tien tot veertien dagen intensieve medische zorg nodig hebben. Dit kan betekenen dat ze in het ziekenhuis en soms zelfs op de intensive care opgenomen moeten worden. Vooral mensen die niet gevaccineerd zijn blijken een groter risico te lopen ernstig ziek te worden na een besmetting met covid.

Cees Vermeer: “Het merendeel van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten is niet gevaccineerd. Als dit tempo van besmettingen aanhoudt, vrees ik dat onze zorgmedewerkers overbelast raken. Plaatsgebrek in ziekenhuizen kan ertoe leiden dat mensen elders in Nederland of zelfs in het buitenland opgenomen moeten worden”.

Cees Vermeer benadrukt: “Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Covid-19 blijft een gevaar voor de volksgezondheid. Ik zie vaccineren als enige weg om met elkaar uit deze crisis te komen.”

De vaste vaccinatielocaties zijn in Dordrecht en Gorinchem. Daarnaast maakt de GGD ZHZ gebruik van een mobiele vaccinatie-units die verschillende wijken in de regio aandoen. U kunt zich zonder afspraak laten vaccineren tegen COVID-19.

De GGD ZHZ heeft in de regio drie vaste testlocaties; in Dordrecht, Gorinchem en Mijnsheerenland.