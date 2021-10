Erwtensoepactie voor de Gereformeerde kerk in Giessenburg

GIESSENBURG • Zaterdag 6 november komen de leden van de Gereformeerde Kerk van Giessenburg ‘s morgens weer langs met de versgemaakte erwtensoep.

Men kan ook een pan met gepast geld klaar zetten. De soep kost per liter 2,50 euro en de worst is er voor 2 euro los erbij te kopen. De opbrengst is voor de kerk. Men kan ook de soep tussen 09.00 en 11.00 uur komen kopen aan de Hoefweg West 3 te Giessenburg.