Molenlanden stelt beslissing over randweg Groot-Ammers uit

• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers.

GROOT-AMMERS • De politieke bespreking van de randweg in Groot-Ammers wordt uitgesteld. Eigenlijk had het onderwerp al in september op de agenda moeten staan, maar dat wordt vooruitgeschoven naar december.

Die extra tijd heeft de gemeente nodig om goed te kunnen reageren op de 111 reacties die zijn binnengekomen op de vier verschillende varianten voor een randweg om het dorp. Die randweg is nodig om het verkeer en de overlast op de Voorstraat en de Sluis te verminderen, alhoewel er ook mensen zijn die vinden dat een randweg helemaal niet nodig is. Een vrachtwagenverbod zou voldoende zijn om de overlast te reduceren.

“De beantwoording, dan wel de duiding van de reacties vergt meer tijd dan van tevoren is ingeschat”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een raadsinformatiebrief. “Wij vinden het van belang om de reacties zorgvuldig te beantwoorden en verwerken.”

Op 7 december wordt er een zogenaamde meningvormende vergadering gehouden, waarna vervolgens een beslissing wordt genomen tijdens de raadsvergadering op 21 december.