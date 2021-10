Juf Leenhouts viert jubileum bij School met de Bijbel in Streefkerk

STREEFKERK • Juf (Jacolien) Leenhouts heeft op woensdag 13 oktober haar 40-jarig onderwijs jubileum gevierd. Juf Leenhouts begon in 1981 op het Van Lodenstein College (Locatie Udemans) en is vanaf 1998 werkzaam op de School met de Bijbel in Streefkerk.

De juf is thuis opgehaald in een Land Rover Defender, werd opgewacht door zingende leerlingen met versierde bogen en heeft haar jubileum met haar klas gevierd in de speeltuin in Nieuw-Lekkerland, waar ze een creatieve workshop kregen.