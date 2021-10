Geslaagde en lekkere Worstentocht met de Solexclub

MOLENAARSGRAAF • Op zondag 17 oktober organiseerde Solexclub ‘t Contact uit Molenlanden weer haar jaarlijkse HEMA-worstentocht.

De rit startte om elf uur bij Café West en Jan van Wijk had een prachtige rit uitgezet door de Alblasserwaard, die voerde over de mooie polderweggetjes, langs de molens en die uiteindelijk uitkwam in Zwijndrecht langs de Oude Maas. Daar werden rond de middag de overheerlijke broodjes met worst verorberd door 38 hongerige Solexrijders, die hierna weer naar het vertrekpunt koersten.

Een enkel pechgevalletje hield de groep enthousiaste rijders even op, maar rond half vier konden de Solexen weer stil worden gezet.