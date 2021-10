Doetsekom presenteert Wintermagazine met extra activiteiten

GIESSENBURG • Deze week heeft zwembad de Doetsekom het Wintermagazine gepresenteerd. Daarmee laat het grootste openluchtzwembad in de Alblasserwaard zien dat er ook in de winterperiode voldoende te doen is op het terrein in Giessenburg.

Vanaf oktober is het gedurende zes maanden niet mogelijk om baantjes te zwemmen, maar het terrein blijft beschikbaar om te komen sporten en recreëren. Dit kan op individuele basis of door deelname aan een van de activiteiten voor jong en oud. Denk hierbij aan een spelletjesavond voor de jeugd op woensdagavond, klaverjassen of poolen vanaf 12 jaar op de maandagavond. Voor de jeugd vanaf 13 jaar is er twee keer per maand op vrijdagavond een activiteit (E-sportavond en filmavond). In de vakantieperiodes organiseert de Doetsekom bijna dagelijks een activiteit, met als hoogtepunt de Doetse WinterWeken van 18 tot en met 31 december met een ijsbaan van 100 vierkante meter.

Winterpas

Voor all-in abonnees is het aanbod aan activiteiten inbegrepen. Basis abonnees en geïnteresseerden hebben de mogelijkheid een winterpas aan te schaffen, waarmee het ook mogelijk is om tegen betaling een introducé mee te nemen naar een activiteit (zie www.dedoetsekom.nl).

Pitstop voor sporters

Elke zondag vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar. Dit wordt de ‘Pitstop voor sporters’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de fietsers van de Oranjebrigade die op zondag sporten op de MBT-baan, onderdeel van Park DoetActief. Maar ook wandelaars, hardlopers of overige sporters zijn welkom om iets te nuttigen of gebruik te maken van de faciliteiten op het terrein tot 14.00 uur.

Op www.dedoetsekom.nl staat de volledige activiteitenkalender, inclusief het Doetse WinterWeken programma.