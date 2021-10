Anja van der Grijn zoekt foto’s van sloop meelfabriek Ameide

AMEIDE • Anja van der Grijn is bezig met het maken van een documentaire over de sloop van de meelfabriek in Ameide en is op zoek naar mooie foto’s van de sloop.

Een groot deel van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw, bepaalde de meelfabriek het dorpsbeeld van Ameide. In drie maanden tijd werd de reus geveld. Van de sloopactiviteiten zijn ongetwijfeld heel veel foto’s en filmpjes gemaakt.

Anja van der Grijn heeft het hele proces van de sloop ook gefilmd. In de film zijn naast de sloopactiviteiten ook de verhalen van mensen over de fabriek vastgelegd. Op zaterdag 22 januari 2022 hoopt zij haar film, een soort van documentaire, in het Spant te vertonen. Nadere informatie volgt te zijner tijd op de site www.meelfabriek.com en in Het Kontakt.

Voor de poster en de omslag van de DVD is Anja op zoek naar mooie foto’s. Ze zou het erg op prijs stellen als mensen een mooie foto van de sloopactiviteiten met haar willen delen en willen insturen. Als tegenprestatie krijg(t)en de winnaar(s) met de mooiste foto, die gebruikt gaat worden voor de poster en/of de DVD omslag, een gratis DVD en een uitnodiging voor de première van de film.

De mooiste foto’s kunnen vóór 15 november 2021 ingestuurd worden via www.meelfabriek.com.