Politie in Molenlanden start serie columns: ‘Fijn om dingen uit te leggen’

MOLENLANDEN • De wijkagenten die actief zijn in de gemeente Molenlanden starten een serie columns in nieuwsblad Het Kontakt. “Op deze manier proberen we de lezers van de krant iets te laten meemaken van het werk van de politie”, leggen Piet Tijssen en Tim Bakema van basisteam Lek en Merwede uit.

“We zijn al actief op Instagram en hebben daar aardig wat volgers”, vertelt Tim. “Maar in de krant is het bereik weer wat groter. Ook kunnen we in de columns net iets meer uitleggen wat het werk van de politie inhoudt en waarom we sommige dingen doen of juist niet doen.”

Piet: “We zijn binnen de politie altijd open en transparant. Dan kun je zo’n houding hebben van ‘als iemand wat wil weten, kunnen ze het vragen’, maar we kunnen ook zelf naar de mensen toe komen en ons verhaal vertellen. Dat roept dan misschien weer vragen of reacties op, maar daar kunnen we dan altijd weer op reageren. Zo doen we dat op Instagram ook.”

Volgens Piet en Tim zijn er nog teveel misverstanden over wat de wijkagenten doen. “Bekeuringen uitschrijven maakt maar een heel klein onderdeel uit van ons werk. Hulpverlening is veel belangrijker. Daarnaast signaleren we veel en reageren daar weer op. In Molenlanden zien we bijvoorbeeld regelmatig bij verkeerscontroles dat personen onder invloed van verdovende middelen een voertuig besturen. Daar handhaven we natuurlijk op, maar de achterliggende problemen lossen we als agenten niet zelf op. We kunnen wel adviseren en doorverwijzen en we werken daarin veel samen met hulpverleningsorganisaties en de gemeente. Over die dingen schrijven we graag.”

In de columns, die ongeveer eens per maand zullen verschijnen, geven de wijkagenten ook soms een inkijkje in hun privéleven. Piet: “De politie komt soms ongewild in iemands privéleven terecht. Veel mensen willen dat niet. Daarom is het goed wanneer wij soms ook iets uit ons privéleven delen, zodat mensen beseffen dat wij ook gewone mensen zijn met hun sores. Ik heb daarover onlangs wat gedeeld op Instagram toen ik na de zoveelste reanimatie een time-out nam. Daar kreeg ik best veel reacties op.”

De columns verschijnen binnenkort in het Kontakt. Intussen kunnen de wijkagenten van Molenlanden ook gevolgd worden op Instagram: @wa_molenlanden_west en @wa_molenlanden_oost.