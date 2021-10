Logopediste leest voor tijdens Kinderboekenweek op ’t Spreeuwenest in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Tijdens de Kinderboekenweek genoten de peuters van Wasko peuterspeelgroep ‘t Spreeuwenest in Nieuwpoort van een leuk verhaal over wat je later worden wil.

Logopediste Marjorie van de Spraakfabriek was te gast. De kinderen luisterden aandachtig en vonden het een grappig verhaal.