Kerkuilenwerkgroep Alblasserwaard in Podcast De Polder.

De makers van de podcast gaan op pad met Bert Amersfoort en zijn collega’s van de Kerkuilenwerkgroep Alblasserwaard. Langs de boerenerven en schuren in het polderland met hoog in de nok de uilenkasten van trotse gastheren van de kerkuil.

De makers van de podcast Joost-Jan Kool en Bram van der Wal gaan met Bert en zijn mannen gingen langs verschillende boerderijen in onder andere Oud-Alblas, Bleskensgraaf en Noordeloos. De uilen krijgen een gespreid bedje in de vorm van een nestkast in de boerderijen in de polder. En het helpt, de populatie is gegroeid van een luttel honderdtal tot bijna 4000 uilen op dit moment. In de podcast is het hele verhaal te horen over de uilenstand in de Alblasserwaard en het werk van de mensen van de werkgroep. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en op de site van Podcast De Polder. Voor meer informatie en de podcasts: www.podcastdepolder.nl.