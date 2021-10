Nieuw kunstwerk voor cbs De Hoeksteen in Giessenburg

GIESSENBURG • Bij de ingang van christelijke basisschool De Hoeksteen in Giessenburg werd op donderdag 14 oktober een nieuw kunstwerk onthuld.

Omdat De Hoeksteen dit jaar 125 jaar bestaat, werd besloten dat op te luisteren met een nieuw kunstwerk voor de ingang van de school in Giessenburg. Het oude houten exemplaar was hard aan vervanging toe en zo kon een en ander gecombineerd worden.

Het schoolbestuur besloot in maart van dit jaar Saskia Fluks te benaderen voor het ontwerpen van iets nieuws. Er was wel aan gekoppeld dat zij de leerlingen van de toenmalige groep acht erbij zou betrekken.

Na een loopbaan van 45 jaar in het onderwijs, zou dit wel lukken. Zelf zei zij daarover: “Na tien jaar pensioen is dit een prachtige uitdaging, die ik graag aanga.”

De leerlingen kregen vier weken lessen in driedimensionaal denken, menselijke verhoudingen, lichaamsuitdrukking en als kers op de taart moesten ze zelf een poppetje maken, waaruit de opgedane kennis tot uitdrukking kwam.

Dit alles vormde een bodem voor een ontwerp van ‘Ik ben mij’, dat na het maken van een schaalmodel werd gemaakt tot een kunstwerk, dat nu voor de school staat te pronken.

Donderdagmiddag was de feestelijke onthulling in het bijzijn van heel veel leerlingen, docenten, ouders en een aantal leerlingen van voormalige groep acht, die de lessen hadden gevolgd.

Iedereen was blij en de maakster helemaal. Met een boeket bloemen in de armen en een brede lach op het gezicht nam zij het applaus in ontvangst.