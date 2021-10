Gemeentebestuur Molenlanden wil definitief verder met twee servicepunten

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden is van plan om de drie servicepunten die gesloten waren in verband met corona, voorgoed te sluiten. Alleen de servicepunten in Nieuw-Lekkerland en Giessenburg blijven dan geopend voor het afhandelen van zaken met de gemeente.

De servicepunten in Bleskensgraaf, Groot-Ammers en Arkel werden in verband met de coronamaatregelen gesloten. Er kon op deze locaties onvoldoende afstand gehouden worden. In plaats daarvan werden de openingstijden op de twee overgebleven locaties in Nieuw-Lekkerland en Giessenburg uitgebreid.

“De opgedane ervaringen leiden er toe dat het college de huidige feitelijke situatie met twee servicepunten wil continueren”, meldt het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Het komende jaar wil de gemeente de dienstverlening vergroten door ervaring op te doen met maatwerk in toegankelijkheid, flexibele openingstijden, opschalen op piekmomenten, afhandeling van telefonische aanvragen en afhandeling via het internet.

De afgelopen periode zijn er vanwege drukte regelmatig extra openstellingen geweest, met name ook in de avonduren. Met twee servicepunten is er meer flexibiliteit om op en af te schalen. Voor vijf servicepunten is de capaciteit van personeel niet toereikend. Dan moet er ingehuurd worden voor de normale bezetting en zijn extra dagdelen niet of nauwelijks te realiseren.

Het gemeentebestuur is van mening dat de dienstverlening aan inwoners in de afgelopen anderhalf jaar goed heeft kunnen functioneren met twee servicepunten, zelfs in de laatste drukke zomerperiode. De ervaringen vanuit de gemeente zijn positief. Zo is de afgelopen anderhalf jaar de dienstverlening bij het (digitale) productenaanbod van Burgerzaken uitgebreid en verbeterd.

Gedacht moet worden aan het verwerken van verhuizingen, uittreksels, geboortes en huwelijken. Daar wordt door inwoners ook meer gebruik van gemaakt dan voor corona. “Wij zijn van mening dat de impact van dit voorstel voor inwoners niet heel groot zal zijn en juist de dienstverlening ten goede komt”, schrijft het gemeentebestuur verder over de verandering.

Het niet heropenen van de drie servicepunten levert een besparing van 300.000 per jaar op in de structurele lasten. De gemeente benadrukt dat de besparing niet leidend is geweest bij het besluit om af te schalen van vijf naar twee servicepunten in Molenlanden.