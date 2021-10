Weekendafsluiting Noordtunnel van 22 tot 25 oktober

ALBLASSERDAM • Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 22 oktober 22.00 uur tot maandag 25 oktober 05.00 uur werkzaamheden uit in de Noordtunnel (A15), waardoor deze in beide richtingen is afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van circa 30 minuten.

Omleidingsroutes

Het doorgaand verkeer van A15 of A27 wordt bij Gorinchem omgeleid via de A27, A59 en A16. Het doorgaand verkeer van A16 wordt omgeleid via A59 en A27, en via de A20 en A12. Het lokaal verkeer wordt omgeleid via de A16 en de N3. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via A16, A20, A12, A2 en A27.

Rijkswaterstaat voert extra onderhoud uit aan de elektrische systemen van de Noordtunnel. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat er voor dat u veilig door de tunnels kunt blijven rijden. De tunnel blijft tijdens de werkzaamheden bruikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.