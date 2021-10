Stemmen op favoriete clubs met Rabo ClubSupport

REGIO • Maar liefst 494 lokale clubs in de regio Lek en Merwede doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport.

Klanten, die ook lid zijn van Rabobank Lek en Merwede, kunnen tot en met 25 oktober stemmen op hun drie favoriete, lokale clubs. Elke stem levert een club geld op, dus Rabobank roept alle leden op om te stemmen.

Clubs vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving en verdienen daarom ondersteuning, vindt Rabobank. Het geld van ClubSupport willen zij besteden aan mooie doelen, waarmee zij de club én de buurt sterker maken.

Elk lid kan dit jaar drie stemmen uitbrengen. Dat kan eenvoudig via Rabo Internetbankieren of de Rabo App (service, lidmaatschap). Leden van de Rabobank kunnen tot en met 25 oktober stemmen op clubs en doelen, die zij een warm hart toedragen.

Op dinsdagavond 9 november vindt vervolgens de online finale van Rabo ClubSupport plaats, waarbij de deelnemende clubs extra geldprijzen in de wacht kunnen slepen. Vanaf 10 november is de uitslag per club te vinden op www.club-support.nl.