Kledinginzameling werkgroep HOE in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Werkgroep Hulp Oost-Europa (HOE) Bleskensgraaf organiseert zaterdag 30 oktober een kledinginzameling.

Tussen 09.30 en 12.00 uur kunnen aan de Hofwegen 50 in Bleskensgraaf goede gedragen kleding, beddengoed, schoenen, laarzen, zeep, shampoo en breiwol worden ingeleverd. Ook zijn krentenbroden, slaatjes, jam en fotokaarten verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar de Romaschool in Szernye in Oekraïne.