Opening expositie 125 jaar christelijk onderwijs in Giessenburg

GIESSENBURG • Zaterdag 9 oktober vond in museum Het Reghthuys in Giessenburg de opening plaats van de expositie ‘125 jaar christelijk onderwijs in Giessenburg’.

Bij de vele genodigden was ook het vroeger hoofd der school de inmiddels 90-jarige meester De Man. Naast meester De Man waren er ook de oud-hoofden, zoals meester Verspui en meester Hakkesteegt.

De huidige directeur, meester Mark Woudstra,en een delegatie van het schoolbestuur vertegenwoordigen de huidige CBS De Hoeksteen.

Na het welkomstwoord door voorzitter Bert den Boer werden de openingshandeling verricht door twee leerlingen van de CBS De Hoeksteen: Aniek Stuij uit groep 8 en Stijn Kamphuis uit groep 2. Zij mochten de zeer oude schoolbel luiden.

De expositie laat zien de geschiedenis van de School met de Bijbel, thans CBS De Hoeksteen, door middel van vele foto’s, maar ook door allerlei attributen van vroeger en nu.

Het is weer een expositie vol van nostalgie die zich uitstekend leent voor reünies van oude klassen van de school.

De expositie duurt tot 15 januari 2022. Voor verdere info zie de website: www.museumhetreghthuys.nl.