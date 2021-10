Jongste kinderen De Knotwilg uit Nieuwpoort op bezoek bij de brandweer

NIEUWPOORT • Unit De Muizenhol (groep 1, 2 en 3) van OBS de Knotwilg Nieuwpoort heeft op dinsdag 12 oktober een bezoek gebracht aan de brandweer in Langerak.

In de kazerne kregen ze informatie en een rondleiding en natuurlijk mochten ze de brandweerwagen bezichtigen. Dit alles gebeurde in het kader van de projectweken en de Kinderboekenweek over beroepen, met het thema ‘Worden wat je wil’.