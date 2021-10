Open molens van de SIMAV in de Alblasserwaard

ALBLASSERDAM/REGIO • Zaterdag 23 oktober gaan de molendeuren van de molens van SIMAV open voor bezoek. Molenaars geven uitleg over de molen als werktuig en over het ambacht molenaar. Veel onbewoonde molens zijn ook binnenin te bewonderen.

In de pas gerestaureerde Souburghse molen in Alblasserdam is een foto-expositie over molens die in de omgeving staan en stonden. Ook draait er een film over de functie van de molen. Tevens zijn er consumpties zoals koffie en erwtensoep te verkrijgen. Voor kinderen is er een gratis molen-doe-boekje.

De entree is in alle molens gratis. De start van de molendag is 10:00 uur en de dag duurt tot 17:00 uur.

Sinds 1956 onderhoudt molenstichting Simav 33 molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Deze ‘streekmolendag’is, naast de landelijke molendag, in het leven geroepen om molenaars maar zeker ook belangstellende niet-molenaars kans te geven een molen te bezoeken.

Voor info en adressen: www.simav.nl.